“Eğitim sisteminin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz”
KAYSERİ (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sisteminin gelişmesi, ilerlemesi, yavrularımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, doğmamış olan çocuklarımız için bir altyapı hazırlanması için biz elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Selçuk, Mehmet İlgü İlkokulunun açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri halkının hayırseverliğinden bahsetti.
"Gerçekten şehrinizle ne kadar övünseniz azdır." diyen Selçuk, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerini dolaşıyoruz. Kayseri kadar hayırseverlerinin güçlü olduğu, eğitime önem veren şehir inanın çok az. Onun için bu şehrin kıymetini çok çok iyi bilmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sisteminin gelişmesi, ilerlemesi, yavrularımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmesi, doğmamış olan çocuklarımız için bir altyapı hazırlanması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi asıl emeği veren mutfaktaki öğretmenlerimiz, müdürlerimizdir, onlara teşekkür borçluyuz. Bugün kimin günü? Bugün İlgü ailesinin günü, bugün asıl onları konuşmak lazım çünkü İlgü ailesi gibi birçok hayırsever bu binaları dikerek aslında Türkiye'nin geleceğini dikiyorlar, Türkiye'nin geleceğini imar ve inşa ediyorlar. Ben İlgü ailesine çok teşekkür ediyorum. Geçmişte yaptıkları hayırları Allah kabul etsin. Birçok zengin Türkiye'de o kadar çok parası olan insan varki ama hayır yapamıyorlar, Allah kısmet etmiyor, gönülleri zengin değil ama İlgü ailesinin gönlü zengin, onun için de bu kadar hayır yapıyorlar. Bana dediler ki 'Ankara'dan gelir de bu okulun açılışına katılır mısın?', seve seve katılırım, koşa koşa katılırım. Yeterki çocuklarımız için bu tür imkanlar, bu tür güzel mekanlar artsın, o zaman biz de daha mutlu olalım, mutlu bir şekilde çocuklarımızın gözüne bakabilelim. Bu binada emeği geçen, hayır işlerinde yönlendiren, yapan, yürüten herkese teşekkür ediyorum."
Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Emrah Karayel, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından Bakan Selçuk, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile basına kapalı gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.
-
Mogan Gölü kıyısında sazlık yangını
-
“Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz”
-
Öğrenci servisi ile çarpışan minibüs alev aldı: 4 yaralı
-
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de
-
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
-
Beypazarı Kaymakamı Aksoy, görevine başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.