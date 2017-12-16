Eğitimde yılın ihracat şampiyonu belli oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen ” Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Ödülleri” kapsamında şampiyonlar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödüllendirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katıldığı ödül töreninde bakanların yanı sıra farklı sektörlerden liderler de yer aldı. Farkı kategorilerde ilk üçe giren firmalara ödülleri verildi. Eğitim alanında ihracatın en büyük ödülünü Bahçeşehir Üniversitesi aldı.

“Eğitimde ihracat alanında şampiyon biziz”

Eğitim alanında almış oldukları şampiyonluk ödülünden dolayı büyük sevinç duyduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Eğitimde ihracat alanında geçen sene olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk ödülüne layık görüldük. Bu durum bizi sevindiriyor. Bu ödülü sadece bir ödül olarak almıyoruz. Çünkü Türkiye’nin hedefleri çok büyük ve 2023, 2053, 2071 hedeflerine her geçen gün ilerliyoruz. Türkiye çevresinde büyüyen ve bölgesinde gelişen bir ülke ve bu anlamada güç dengesi kurması gerekiyor. Nitekim bu durumda ihracatın payı çok önemlidir. Bir ülkenin yumuşak gücü olan unsurlar o ülkenin insan gücüdür. Bu balkımdan şampiyonluk çok önemli değil. Önemli olan Türkiye’deki eğitim sisteminin tanıtılmasıdır. Batı’da ki gelişmeler sonucunda özellikle Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde eğitimde yönelim Türkiye’ye doğru olmaya başladı. Bahçeşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri uluslararasılaşmayı birinci plana koyduk. Geldiğimiz noktada uluslararası öğrenciye en fazla sahip olan vakıf üniversitesi biziz. İhracat ve eğitim alanında şampiyonluğu aldık. Eğitimde ihracat, İthalatı olmayan bir ihracattır. Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamak bakımından önemli bir yatırımdır. Beşeri sermaye maddi sermayeye benzemez. Bir insanı eğitmek üç nesli eğitmek anlamına gelir. Bu bakımdan anlamlı buluyoruz bu ödüllendirmeyi. Dünyada, beş buçuk, altı milyon öğrenci hareket halinde ve bu öğrenciler ülkelerinin dışında eğitim görüyor. Türkiye’nin bu sayıdan daha fazla pay alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın eğitimde ihracat hedefi 300 bini gösteriyor. Şua anda Türkiye’de bu rakamın üçte bir oranında öğrenci var. Hedefimiz bu alanda yapılması gerekenler açısından yüksek. YÖK ve bakanlık tarafından eğer önümüz açılırsa üç yüz bin sayısına iki yılda ulaşmak işten bile değil. Bunun yanı sıra, üniversite olarak eğitim alanında avantajlıyız. Çünkü BAU çatısı altında dünyada beş üniversitemiz, beş eğitim merkezimiz ve bağımsız olarak dört dil okulumuz var. Bunların sayesinde bize gelen uluslararası öğrenciler aynı zamanda bu global çatı altında, yüksek öğretim kurumlarından da yararlanma imkanı buluyor. Normal şartlarda bu ülkelere gitmekte zorlanan öğrenciler, bize geldikleri zaman bu ağdan yaralanma imkânı buluyor. Bu da bizim en büyük avantajlarımız. Bakıldığında ücret bağlamında Türkiye’de en yüksek ücretle uluslararası öğrenci alan üniversiteyiz. Ancak buna rağmen öğrenciler tarafından bu denli tercih ediliyor olmak işimizi doğru yaptığımızın bir göstergesi olduğuna inanıyorum” açıklamalarında bulundu.