Eğitimli çobanlara sertifikaları verildi

NİĞDE (AA) – Bor Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, sürü yönetimi elemanı benim eğitimini başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Saadettin Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen törende, eğitimlerin 2015 yılında çoban mesleğine statü kazandırmak amacıyla yapılan bir çalışma neticesinde başladığını söyledi.

Sertifikalı olan çobanların sürü sahipleri tarafından istihdam edildiğini vurgulayan Yılmaz, “İş verenlerin, çobanların sigortalarını yatırmak kaydıyla beş bin lira destekleme vererek, hem çobanlarımızın aranmasının önünü açtık hemde mesleki anlamda eğitim sayesinde bazı eksiklikleri varsa bunları kazanmalarına yardımcı olduk. Bu eğitimde emeği geçen ilçe müdürümüze, birlik başkanımıza, halk eğitim müdürlüğümüze ve sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” ifadeleri kullanıldı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Hüseyin Erdem Nortçu, Bor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Yılmaz katıldı.