Eğri minarenin, Pisa Kulesinden bile daha eğri olduğu tescillendi

Bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Yüce Cami’nin eğik minaresi, ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor. Eğriliği ile İtalya’da bulunan Pisa Kulesi’ni hatırlatan minarenin geleceğe aktarılması için Malatya Vakıflar Alan Müdürlüğü göre 3’er aylık takiplerle 2 yıl süren ölçümler yapıldı. Yapılan ölçümlerde minarenin 3,5 ile 7 derece arasında eğik olduğu belirlenmesi ile 3,99 eğikliği yer alan Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu saptandı. Yapılan ölçümler sonrasında, çarpık minarenin geleceğe aktarılması için proje hazırlanması hedeflendiği öğrenildi. Çarpık minare ile ilgili veri veren Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İsmail Aytaç, “Harput Yüce Cami’nin miladi olarak bin 157 yılında inşa edildiğini biliyoruz. Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan göre yaptırıldığı muhakkak olan Harput Yüce Cami ile ilgili çok sayıda vakfiye ve arşiv kayıtlarımızda var. Büyük Selçuklular’ın İran bölgesinde mimarisini oluşturduğu ustu açık avlulu Anadolu’daki ilk camilerden birisi ve minaresi tek şerefeli olma özelliğini taşıyor. Şerefeden sonrası 18. yüzyıllarda yıkılmıştır, sırsız tuğla ile dekorasyon yapılmıştır” dedi.

Minarenin eğriliği 3,5 ile 7 derece aralarında

Ulu Cami minaresinin teknik incelemelerinin Malatya Vakıflar Alan Müdürlüğü kadar yapıldığını belirten Doç.Dr. Aytaç, ”Son iki yılda 3 aylık periyotlarla teknik incelemede ve çarpıklık açı ölçümlerinde 7 derecelik bir açı ile eğimi olduğu tespit edildi. Pisa Kulesi’nin 3,99 derece eğik olduğu düşünülürse Ulu Cami’nin minaresi 3,5 ile 7 derece ile ondan daha eğiktir. Minare, günümüze kadar gelebilmiş olması bakımından manâlı bir eser. Bu minarenin özellikle hafızalarda eğri kalışı itibari ile restorasyonlarında adamakıllı düzeltilmek yerine mevcut durumunun korunması siklet kazanmaktadır. Son Vakıflar Alan Müdürlüğünün yapmış olduğu raporlarda, bu minarenin düşen orijinal sırsız tuğla parçalarının baştan yapıştırılarak dondurulması öneriliyor. Bu doğru bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

“Eğriliği korunarak müdahale edilmeli”

Yapılan ölçümlerin öneminin büyük olduğunu da aktaran Aytaç, bilhassa mevcut ölçümleri takip ederken minarede son 2 yılda 2-3 milimlik de olsa doğuya içten açılmalar olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Açılmaların devam etmesi halinde fazla beklemeden minareye müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Aytaç, ”Bu müdahaleyi yaparken bir teknik ekibin sanat tarihi hocalarının ve teknik hocalarının birlikte karar vermesi gerekiyor. Harput’un sembolik haline gelmiş eğri minaresinin, yıkılmasını da önlemek durumundayız. Bizim yan ama bir sanat tarihçi, bir Harputlu olarak, Yüce Cami’nin bu minaresinin en azından plastik müdahalesinin olabildiğince en kısa sürede sağlamlaştırılması daha sonra izlenimlere kadar de olası olan en kısa sürede el atılması gerekiyor. Kuvvet bir eser, müdahale edildiğinde geri dönüşü olmayan riskler de taşıyabilir. Lakin ne olursa olsun geç kalma gibi bir riskimizde var. Onun için bu ekibin bir an önce bir araya gelip karar verip harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Bir minareyi hiç bir mimarın eğri yapmayacağını da anlatan Aytaç, ”Eğri yapıldığı zaman yıkılma durumunda can riski taşır. 850 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Zamanla depremler ve zemin oynamasıyla, yıkılma, eğilme riski oluşuyor. Yüce Cami’deki bu minarenin de o kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Şerefeden sonrası zaten orijinal değil, petek ve külah kısmı eğreti duruşundan da kayıtlı. Ama bunun da daha restorasyonu yerinde bir mantıkla üst kısmında baştan elden geçirilmesi lazım. Çünkü fazla bayağı tuğlalarla kapatılmış. Minarenin eğriliğini koruyarak ne gerçekleştirmek gerekiyorsa yapmakta fayda var” diye konuştu.