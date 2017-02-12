Eğriova Yaylası güzelliğiyle Abant'ı aratmıyor

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi sınırlarındaki Eğriova Yaylası doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

Geniş ormanlık alanların ve gölün bulunduğu yayla her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlarken, Eğriova Yaylası doğası ile Abant’ı aratmıyor.

Eski Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar, AA muhabirine Eğriova Yaylası’nın her zaman ilgi çektiğini söyledi.

Karaşar Mahallesi’nde en fazla orman alanına sahip yerlerin başında Eğriova Yaylası’nın geldiğini vurgulayan Özdamar, ”Eğriova ve Çukurören olmak üzere iki yaylamız var. Yaylalarımızın ikisinde de gölet bulunuyor. Ziyaretçiler, gölün çevresinde ve gezi parkurlarında, kendilerini Abant’ı aratmayacak bir güzellikle karşı karşıya buluyor. Vatandaşlar, Eğriova’da bin 500, bin 600 rakımda yazın serinliyor. Yolu açık olduğu sürece kışın da görsel bir şölenle karşı karşıya kalıyorlar. Yazları gölde balık tutmak insana zevk veriyor. Burası harika bir yer.” dedi.