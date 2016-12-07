Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2017 ehliyet yenileme işlemleri… Ehliyet yenileme randevusu…

Ehliyet onarım işlemi 2016 yılının bitimine sayılı günler kala milyonlarca sürücünün gündeminde olan bir konu. 400 – 500 TL sürücü ehliyeti onarım ücreti hakiki mi? 2017 yılına fazla eksik bir vakit kala milyonlarca sürücünün merak ettiği soruları sizin için araştırıp cevaplandırdık. Çipli ehliyetlere geçilecek olması, sürücülerin kafasında böylece çok soru işareti oluştururken acilen en manâlı gündem konusu Ehliyet onarım işleminin nasıl yapılacağı. Sürücüler Sürücü Ehliyeti bakım yapmak için nereden randevu alınacağını merak ederken biz de bu haberle bütün soruların cevaplarını derledik?

Eski sürücü belgelerinin 5 sene içerisinde yeni ehliyetlerler ile değiştirilmesi gerekiyor. Ancak metamorfoz sürecinin başlaması için sürücü belgesi sahibi sürücünün yapması gereken bir takım işlemler var. Sürecin başlaması için sürücünün başvuruda bulunması ve gerekli evrakları tamamlaması gerekiyor. Peki yenileme başvurusu nereden yapılıyor? Onarım ücreti ne kadar? EGM’nin resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklama ve sürece dair bütün ayrıntı haberimizde yer almakta.

SÜRÜCÜ EHLIYETI ONARIM ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal medyada son zamanlarda sürücü belgesi başkalaşım işlemiyle ilgili ”31 Aralık 2016 tarihine değin mevcut ehliyetlerin değiştirilmesi gerektiği; aksi halde yılbaşından sonra bütün teşekkülü sağlık durumu raporunun hastanelerden alınacağı ve 400-500 TL arası aidat ödenmek zorunda kalınacağı” iddiası yayılmaktaydı. Bu bahis ile ilgili aile hekimlerinden tanımlama geldi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Erkut Coşkun, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, ehliyetler 2020 yılına dek derhal da yürürlükte olan şartlar kapsamında yenilenebilecektir.” açıklamasında bulundu.

2017 EHLIYET ÜCRETİ VE SÜRÜCÜ BELGESI YENILEME EVRAKLARI

1. Eski sürücü ehliyeti

2. Nüfus cüzdanı, Pasaport ya da Avukatlık Kimliği

3. Şoför sağlık durumu raporu

4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin ücret dairelerine ya da anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

5. 2 adet resim (5×6 ebadında arkadaki fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık resim)

6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılmış ifade.

EHLIYET ONARIM RANDEVUSU NASIL ALINIR?

EGM süreci kolaylaştımak için internet sitesinden bir bildiri yayımladı. Yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

Eski alıcı şoför belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni herif sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 sene içerisinde değiştirilebilecek.

Güvenlik Genel Müdürlüğünce, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemi hizmete açıldı.

Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik kayıt birimlerinde yeni alıcı sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.