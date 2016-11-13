Ana Sayfa   >   Genel   >   Ekici gölet sulama alanında incelemede bulundu

Ekici gölet sulama alanında incelemede bulundu

13 Kasım 2016 Pazar, 15:50
Ekici gölet sulama alanında incelemede bulundu

Benzer Konular

Beypazarı turizmi ve tarımı çeşitlenecek
Beypazarı turizmi ve tarımı çeşitlenecek
Beypazarı'nda Halk Eğitim çalışmaları
Beypazarı'nda Halk Eğitim çalışmaları
Beypazarı Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetleri
Beypazarı Devlet Hastanesi

ANKARA (AA) – Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, yapımı tamamlanan Harmancık Göleti’nin sulayacağı alanda incelemede bulundu.

Ekici’ye alan hakkında bilgi veren Yukarıulucak Mahallesi Muhtarı Hadi Karakaş, yaklaşık 14 bin dönüm arazinin sulu tarıma kavuşacağını, ancak araziye yerleştirilen borularda bazı sıkıntıların olduğunu söyledi.

Göletle tarım arazileri arasında çok fazla bir kot farkının olmadığını ve bu nedenle suyun tazyikinin az olduğunu kaydeden Karakaş, “Gölete yakın arazilere su basmıyor.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ekici de yetkili makamlara konuyu aktaracağını, çözüm için elinden geleni yapacağını belirtti.

BEYPAZARI gölet Sulama

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet