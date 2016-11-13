Ekici gölet sulama alanında incelemede bulundu

ANKARA (AA) – Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, yapımı tamamlanan Harmancık Göleti’nin sulayacağı alanda incelemede bulundu.

Ekici’ye alan hakkında bilgi veren Yukarıulucak Mahallesi Muhtarı Hadi Karakaş, yaklaşık 14 bin dönüm arazinin sulu tarıma kavuşacağını, ancak araziye yerleştirilen borularda bazı sıkıntıların olduğunu söyledi.

Göletle tarım arazileri arasında çok fazla bir kot farkının olmadığını ve bu nedenle suyun tazyikinin az olduğunu kaydeden Karakaş, “Gölete yakın arazilere su basmıyor.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ekici de yetkili makamlara konuyu aktaracağını, çözüm için elinden geleni yapacağını belirtti.