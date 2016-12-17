Ekmek arası köpekbalığı

Bu sabaha karşı balıkçıların uğraşla tekneye çektiği köpekbalıkları, Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Hayat Vadisi Tesisleri’ne getirilerek sergilenmeye başlandı.

Hafta sonunda sergilendikten sonradan; köpekbalığı 20 Aralık Salı Günü ızgara ekmek arası yapılarak vatandaşa dağıtılacak. Herkesin köpekbalığı etinin tadına bakabilmesi için ücretsiz dağıtacaklarını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Tadını merak eden vatandaşlarımız köpekbalığını dört gözle bekliyordu. Hafta sonunda sergiledikten daha sonra köpekbalığı etini ızgarada pişirip vatandaşa ücretsiz olarak ekmek arası dağıtacağız. Dileyen cümbür cemaat Salı günü saat 12.00’de tesislerimizde köpekbalığının tadına bakabilir. köpekbalığının omurga ve iskeleti de sonradan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne hediye edilerek mumya deniz canlılarına dahil olacak” dedi.