Ekmeklerini ’taş’tan çıkartıyorlar

Amasya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar ezber bozuyor. Fabrikaya sabahleyin erkenden gelip başına geçtikleri dev makinelerin tezgah ayarını yapan kadınlar, sert mermerlere istenilen şekli veriyorlar. Mermer kesme işini çoğunlukla erkeklerin yaptığını, fabrikaya gelenlerin kendilerini görür görmez şaşırdıklarını gösteren kadınlar, bu işi severek yaptıklarını söylediler.

İşçilerden 3 çocuk annesi Yücel Kürkçü, “Bu işe 7 ay önce başladım. Kafa kesim, tırmık dediğimiz makinelerde kesim yapıyoruz. İşimi de çok seviyorum” dedi.

Misket sektöründe genelde makinelerin başında erkek personelin çalıştığından nedeniyle fabrikaya gelenlerin kendilerini görür görmez şaşırdığını söyleyen 37 yaşındaki Kürkçü, “Bu iş ağır bir iş fakat ben kendime tarafından ağır görmüyorum. Ağır olduğunu düşünseydik çalışamazdık” diye konuştu.

“EKMEĞİMİZİ TAŞTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bir tezgahın başında iki kişi çalışıp herkes 25 kiloya yakında olacak olan ağırlıktaki misket kütlelerini arkadaşlarıyla birlikte tezgaha yüklediklerini anlatan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Aysel Savaş ise, “Baskı yanları da var lakin biz işimizden memnunuz. Ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. Maskelerimizi, kolluklarımızı, önlüklerimizi takıyoruz. Makinemizin başında sipariş nasılsa ona kadar kesim yapıyoruz” biçiminde konuştu.

İŞLERİNE DAHA SADIKLAR

100 erkek personel çalıştığı fabrikaya 7 ay önce gelen 10 bayan personelin meslek disiplininden fazla hoşnut kaldıklarına değinen yönetici Ali Çolak da titizlikle çalışan kadın personelin erkek elemanlara oranla işlerine daha sadık olduklarını vurguladı.

“KADIN PERSONEL ARTACAK, FABRİKA 2 KAT BÜYÜYECEK”

Kadın personelin çalışmasını görünce 4 bin 500 metrekare kapalı alanı yer alan fabrikayı iki kat büyütüp yeni makineler elde etmek için inşaat başlattıklarını açıklayan Çolak, “Kadın personel sayımızı 30’a çıkartacağız. Devamında da bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Erkek elemanların yaptığı işlere de bayan elemanlarımız coşkulu. Onları da yapabileceklerini dile getirdiler. Bir noktada erkeklerin yerini alacaklar gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Murat Çelik A.