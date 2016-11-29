Ekonomi Bakanı Zeybekciden Kılıçdaroğluna istifa cevabı

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini istifaya eğlence eden söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun veri sahibi olmadan kendisi hakkında ithamlarda bulunduğunu kaydeden Zeybekci açıklamasında, “Başlıca muhalefet partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; veri sahibi olmadan us sahibi olma alışkanlığını sürdürerek, grup toplantılarında Ekonomi Bakanlığı’ndan istifa etmem için çağrıda bulunmuş. Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Veri ve Teknoloji Komisyonu’nda Bağımsızlık Bölgelerle ilgili Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü gün bir soru üstüne yaptığım açıklamayı duyduğu kadarı ile değerlendirerek bu işe kalkışıyor” ifadelerini kullandı.

“OHAL’in sürmesini ben de istemiyorum”

Sanayi, Ticaret, Enerji, Natürel Kaynaklar, Data ve Teknoloji Komisyonu’nda sorulan bir soru üzerine yaptığı açıklamayı hatırlatan Zeybekci açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Bakanını istifaya çağırmadan önce tutanakları okusa ya da en azından ilgili komisyonun CHP’li üyelerine sorsaydı… AB ile ilişkilerimiz ve AB’nin mucizevi hal kararımıza eleştirileri ile ilgili soruya cevaben açıklamamız aşağıdaki gibidir:

‘T.C Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum; Mucizevi Hali ben de istemiyorum. Kaldıralım hadi. Eğer Türkiye evet her şeyi halletti, terörle mücadelesini bu ihanetle mücadelesini bitirdi ise; ben de sürmesini istemiyorum. Açıkça söylüyorum bu ikinci uzatmadan daha sonra uzatılmasını istemiyorum. Lakin Türkiye’nin var olma yok olma mücadelesi verdiği 15 Temmuz’un gerisinde mahrum. şu anda göstermiş oldukları hassasiyetlerle ilgili yani gerek basın özgürlüğü lüzum insan hakları gerekse diğer alanlarla ilgili gösterdikleri hassasiyetlerle ilgili, eğer hassasiyetlerinde dostça iseler bunlar, 16 Temmuz sabahı Avrupa’dan milyonlarca insan Türkiye’ye doğru, Türkiye’ye takviye vermek için yürüyüşe geçmiş olmalıydı, yürüyüşe geçmiş olmalıydı bunlar. Derhal kalkmış, ondan sonradan, diyorsun ama Türkiye’yle ilgili mucizevi hal diye eleştiriyorsun.’

‘Olağanüstü Hal kararında senin imzan yok mu’ diye soran Sayın Kılıçdaroğlu’na andırmak isterim fakat; Olağanüstü Hal Kararı Türkiye Büyük Irk Meclisi kararıyla Hükümet’e verilen bir yetkidir. Bakanlar Kurulu’nun kendiliğinden kararı değildir. Bu gerçekler ortadayken Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını tekrar tekrar olduğu gibi yalan yanlış, mesnetsiz, ciddiyetsiz ve balçık at izi kalsın mantığı ile üretilmiş olarak değerlendiriyorum. Siyaseti daha ciddi bir anlayışla yapma ihtiyacımız olduğu bu günlerde temennimiz siyasetin inandırıcılığının artmasıdır.”

Caner Ünver