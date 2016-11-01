“Ekonomik şiddet boşanma sebebi”

Aile mahkemesine başvuran E.A. eşi M.A.’nın evlendiklerinden bu yana hiç çalışmadığından ve sorumsuz davranmasından dolayı boşanma talebinde bulunmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, kadının açtığı bir boşanma davasında ‘hesaplı kuvvet’ kavramını kullanıp bunu ‘ağır kusur’ sayarak emsal özelliğinde bir karara imza attı. Konuyla ilgili olarak açıklama da yer alan Prof. Dr. Şükran Şıpka da , “Ekonomik güç aile içi şiddetin bir türü olarak kabul edilmektedir. Ailenin hesaplı ihtiyaçlarını fena niyetli olarak karşılamamak, kadının çalışmasını alıkoymak veya zor kullanarak çalıştırmak, erkeğin uyumlu çalışmaması ve kadının gelirini elinden alması, evin geçim giderlerini bilerek karşılamamak, evin elektrik, su, doğalgaz vb. yaşamsal ihtiyaç faturalarını ödemeyerek, bu esas ihtiyaçların kesilmesine gerektirmek gibi hususlar “hesaplı zorlama” olarak kabul edilmektedir. Bu tür şiddetin hüküm sürdüğü evliliklerde, evlilik birliğinin çekilmez ülkü geldiği ve Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde yer alan genel bir boşanma sebebi olabileceği kabul edilir. Aile Hâkimi, hesaplı zor taşıyan bu tür davranışlarda bulunan kusurlu eşi, boşanma ile birlikte, somut ve manevi tazminat ile yokluk nafakası ödemekle mesul tutulabilir” dedi.