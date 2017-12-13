Eksi 15 derecede bayıltan koşu
Kars’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası kros yarışmasında öğrenciler baygınlık geçirdi. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait Spor Merkezi önünde yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen ortaokul ve lise öğrencilerinin kros yarışması çekişmeli geçti. Dereceye girebilmek için eksi 15 derecede büyük mücadele veren yarışmacılardan çoğu baygınlık geçirdi.
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