Eksi 24 dereceyi gördüler!

Ardahan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 24’ü gördü. Ardahan’da derin dondurucu soğuktan nedeniyle buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden yardım yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Soğuk hava sebebiyle aracı çalışmayan Mücadele Karataş, “Hava sıcaklığı eksi 20 derece ve aracımızı çalıştıramadık. İşe de gidemedik. Burası Ardahan, güneşin üşüdüğü yer. Güneş bile çıkmıyor bundan böyle” dedi.

Olgun Yıldız