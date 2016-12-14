Eksi 5 derecede kara balıklama daldı

Yakında Olacak Olan yılbaşı öncesi Uludağ’da kar yağışının kesintisiz devam etmesi otelcilerin yüzünü güldürüyor. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü oteller bölgesinde kar kalınlığı ise 92 santimetreye ulaştı.

Kar ve pak havayı fırsat bilip yürüyüşe meydana çıkan Bursalı dağcılar beyaza bürünen Uludağ’ın hem fotoğraflarını çekiyor keza de karda yürümenin tadını çıkarıyor.

45 yaşındaki Bursalı dağcı Necati Öztürk’ün Uludağ Tonoz Yaylasında eksi 5 derecede kar banyosu yaparken çekilen görüntüleri ise sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor. Öztürk’ün önce vücudunu karla ovması, arkasında kar birikintisine balıklama atlaması takipçilerinin az daha görüntüyü izlerken bile üşümesine niçin oluyor.

Görüntülerde karda yatıp yuvarlanan Öztürk, “Duygusuz oldum dedikten sonra birkaç karate hareketi yapıyor ve balıklama olarak kar birikintisine atlıyor.

Başarı Peker