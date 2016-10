El arabasından barakada yaşam mücadelesi

Meydan Mahallesi’nde bedava oturduğu evi sahibi müteahhide verince çıkmak zorunda kalan Ahmet Yıldırım (52), zihinsel engelli eşi Durdane Şimşek (51) ile 10 gündür sokakta yaşıyor. Kan yetmezliği, şeker ve astım hastalığı nedeniyle çalışamaz halde olduğunu söyleyen Ahmet Yıldırım, Meydan Camii yandaki sokak kenarına eşyalarını koyarak kapalı el arabasında kalıyor. İçerisine bir kişinin zor sığdığı 2 tekerlekli el arabasında hayat mücadelesi veren Şimşek çifti yetkililerin kendilerine takviye eli uzatmasını bekliyor.

3 yıldır iyiliksever bir vatandaşın evinde kira vermeden oturduğunu, evin müteahhide verilmesiyle çıkmak zorunda kaldığını ve sokakta yaşamaya başladıklarını anlatan Yıldırım, “Kiralık ev arıyorum. Eşimin zeka olarak dengesi uygun olmadığı için kimse bize ev vermiyor. Mecburen evimdeki eşyalarımı bir caminin yandaki sokağa taşıdım. Eşim ve ben aylık 766 lira maaş alıyoruz. Kiraya konut verseler kiramızı öder baskı da olsa geçinmeye çalışırız. Şu an eşyalarım cadde ortasında. Küçük bir el arabasında eşimle beraber akşamları yatıyoruz. Eşimse sabahleyin erken gider akşamlara değin yürüyerek gezer. Akşam olunca eve kazanç kendini bilmez. Kış ayı basıp soğuklar başladığı vakit mangalımız var ona kömür döküp yakıp ısınacağız. Yağmur yağarsa da eşyalarım hep ıslanacak ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Yardım için bütün yollara başvurduğunu oysa hiçbir sonuç alamadığını ifade eden Şimşek, çok biçare olduklarını söyledi.

Dıştan can güvenliğinin bulunmadığını bildiren Yılmaz, “Akşamları dışarısı çok soğuk. Gidecek bir yerimiz yok. Can güvenliğimiz yok. Buranın kapısı değil, bacası yok. Çok üşüdüğümüzde mangalı yakıp ısınıyor sonradan battaniyemize sarılıp yatıyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz. Büyük iş adamlarından destek istiyorum. Ne olursa olsun bana destek etsinler. Ben çok çaresizim. Hiçbir ihtiyacımızı göremiyoruz. Ne lavabo, ne de yıkanma ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Zaten hiçbir şeyimiz kalmadı, her şeyimiz mahvoldu” biçiminde konuştu.

Hayatı boyunca her zaman bir çocuklarının olmasını isteyen Yılmaz, “Allah’ımdan bir çocuğum olsa derdim. Bici bici çocuğum diye sevmek isterdim lakin olmadı. Yapacak bir şey yok, Allah’ım o kadar takdir etmiş” dedi.

Hasan Çetin