El Bab kuşatmasına Osmanlı stratejisi

El Bab’ı kuzeyden kuşatan Türk askerinin korumasındaki Hür Suriye Ordusu (ÖSO), kentin Batı yönündeki ön savunma hattını kırarak kentin içine dürüst ilerlemeye başladı. Kuşatmada Dabık’ta olduğu gibi El Bab’da da Osmanlı’nın ve Türk devletlerinin en tanıdık harekat tarzı olan “Hilal taktiği/kurt kapanı” stratejisi izleniyor. Kıskaca alınan DEAŞ, güneydoğu istikametindeki Rakka’ya dürüst süpürülerek temizlenecek.

MEKTEP VE CAMİYE SAKLANDILAR

110 gündür sürekli Fırat Kalkanı Harekatı’nda en kritik aşamaya geçildi. Bu kapsamda kuzey yönünden aralıksız ilerleyiş, batı yönünden de sürat kazandı. Askeri kaynaklar, DEAŞ’ın tank, zırhlı birlik ve silahlı vasıta ile militanlarını, okul, hastane, cami, kamu binası ya da bitişiğindeki yerlere gizlemeye çalıştığını belirtti. DEAŞ terör örgütünün bu yöntemle Türk askerinin ve ÖSO’nun taaruzlarının etkisini azaltmaya çalıştığı ifade edildi. Askeri kaynaklar vurulacak bölgelerin İHA’larla saatlerce izlendikten daha sonra ve sahadaki istihbarat birimlerinden de içeride terörist olduğu tam olarak onaylama edildikten sonradan harekete geçildiğini belirtiyorlar.Bu arada Türk uçakları, bölgede 26’sı bina, 5’i mühimmat deposu ve 3’ü silahlı vasıta almak üzere toplamda 39 hedefi imha etti. İHA’larla da Zarzur bölgesindeki 4 DEAŞ mensubu etkisiz ayla getirildi.

ASIL SAVUNMA HATTI GERİDE

Sahadan gelen bilgilere kadar , El Bab’ın batısındaki DEAŞ’ın ön savunma hattı iyice kırıldaktan sonra şimdiki amaç daha geride bulunan DEAŞ’ın asil savunma hattı. Batı yönündeki ön savunma hattı kırıldığı için Mehmetçiğin ve ÖSO’nun kentin dışından derinlemesine ilerleyişi başladı.

DABIK’DA DA AYNI USUL KULLANILDI

Askeri Kaynaklar, El Bab’daki operasyonun Dabık’ta uygulanan harekat tarzıyla aynı olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce DEAŞ için varoluşsal bir tartı taşıyan Dabık kasabası, hem kuzeyden hem de batı yönünden kıskaca alınarak, terör örgütünden temizlenmişti. Aynı yöntem bugün El Bab’da da gerçekleştiriliyor. Harekatın bundan sonraki safhasında ise kıskaç daraltılarak, kentin içindeki teröristler güney doğu istikametindeki Rakka’ya doğru süpürülecek.

Ahmet Topal – Sabahtan gazetesi