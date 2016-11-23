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El Baba hava harekatı: 8 DEAŞ hedefi vuruldu

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere tarafından, 23 Kasım 2016 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde yer alan El Bab civarındaki Kabbasin, Bzaghah, Şabviran ve Al-Arimah bölgelerine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı .

23 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
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Askeri kaynaklardan alınan bilgilere tarafından, 23 Kasım 2016 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde yer alan El Bab civarındaki Kabbasin, Bzaghah, Şabviran ve Al-Arimah bölgelerine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede DAEŞ terör örgütü göre barınma yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 8 niyet alev altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bilgisi alındı.

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