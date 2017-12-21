Öğrencilere kitap okumayı sevdirerek okuma alışkanlığının kazandırılmak amacıyla Elazığ Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan ‘Elazığ Her Yerde Okuyor’ projesi, büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şubesi kampanyaya kitap desteğiyle katkıda bulunarak, önemli bir toplumsal sorumluluk projesine imza atmış oldu..

Kampanyanın Elazığ’da çok büyük bir ses getirdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Kampanyamıza destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu tabi artarak devam ediyor. Yeni yeni meyvelerini vermeye başladı. Bu dördüncü haftamız oldu.Tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan bu kampanyamıza destek vermelerini istiyoruz. Bu kısa vadeli bir iş değil. Uzun vadede 2023 yılı olarak belirlemiştik. Fakat 2023 te yetmiyor. Bu bir davranış biçimine dönüşene kadar devam edecek” dedi.

Kampanyaya destek olduklarını dile getiren Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Eğitim Bir-Sen olarak çalışmalarımız sadece kamu çalışanlarımızın özlük hakları değil, aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımızı da yöneliktir. Çalışmalarımız kapsamında bugün ilimizin ve belki ülkemizin en önemli sorunu olan kitap okuma alışkanlığı noktasında gençlerimize katkı da bulunmak istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu güzel kampanyasına destek olmak için bir aradayız” diye konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu