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Elazığ’da 3.6 şiddetinde deprem oldu| Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü verilerine kadar, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde saat 13.39 sıralarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:22

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü verilerine kadar, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde saat 13.39 sıralarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

İşte son depremler

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