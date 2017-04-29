Elazığ’da 3.6 şiddetinde deprem oldu| Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü verilerine kadar, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde saat 13.39 sıralarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler.