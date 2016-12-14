Elazığda 381, Tuncelide 246 köy yolu kapandı

Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi dahil her yer beyaza büründü. Belediye ekipleri park ve sokaklarda kar arıtma çalışması yaparken bir takım vatandaşlar ise ellerine aldıkları küreklerle kendi meslek yerlerinin önünü temizledi. Araçlarındaki karı temizleyerek yola meydana çıkan bazı sürücüler baskı anlar yaşadı. Büyük Kasaba genelinde ise çok sayıda fiziksel hasarlı ve yaralamalı kazalar meydana geldi. Bir otobüs yoldan çıkarak orta şeritte kaldı.

Kar nedeniyle il genelinde okullar tatil olurken, çoğu köy yolu da ulaşıma kapandı. Merkeze yan 57, ilçelerden Ağın’da 16, Alacakaya’da 10, Arıcak’ta 11, Baskil’de 53, Maden’de 30, Karakoçan’da 86, Keban 30, Kovancılar’da 16, Palu’da 23 ve Sivrice’de 49 elde etmek üzere toplam 381 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Alan Müdürlüğü de kar yağışının devam edeceği ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl yer yer yoğun kar yağışlı geçecek. bu nedenle kar yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşısında dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarında 5-7 derecelik düşüş beklenmektedir. Sabahleyin saatlerinde oluşabilecek sis, pus, buzlanma ile don olaylarından nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara aleyhinde itinalı olunmalıdır” denildi.

öte taraftan, bir takım vatandaşlar da karla kaplanan bölgelerde kuşların aç kalmaması için ekmek bıraktı.

TUNCELİ

Tunceli’de etkin olan kar yağışı sebebiyle merkezde 40, Çemişgezek’te 6, Hozat’ta 21, Mazgirt’te 50, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 33, Pertek’te 33 ve Pülümür ilçesinde 42 edinmek üzere toplam 246 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Ovacık, Pertek ve Nazımiye ilçeleri ile Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi ve merkeze yan Demirkapı, Başakçılar grup köylerine elektrik verilemiyor.