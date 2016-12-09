Elazığda iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Durum, merkez Aksaray Mahallesi Şirinci Sokak’ta meydana geldi. Az Önce meçhul bir nedenden dolayı iki aile aralarında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sokak ortasında tüfek ve tabancalar kullanıldı. Kurşun ve saçmaların isabet aldığı 7 birey yaralandı. Mahallelinin olayı polis ve sıhhat ekiplerine haber vermesiyle çok sayıda ambulans durum yerine sevk edildi. Özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekibin müdahale ettiği olayda yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevre güvenliğini bölge polis, kavgaya karışanlardan 5’ini gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı