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Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

Elazığ’da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

21 Eylül 2016 Çarşamba, 15:28
Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

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ELAZIĞ (AA) – Alınan bilgiye göre, Elazığ’da Erdal Aras’ın (52) kullandığı 23 TD 606 plakalı minibüs, Maden-Elazığ karayolunun 40. kilometresinde şarampole yuvarlandı.

Maden Devlet Hastanesinde görevli oldukları öğrenilen hemşireler Gönül Şahin ve Çimen Doğan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile 11 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların yakınları, kaza yerine gelerek gözyaşı döktü.

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