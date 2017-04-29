Elazığ’da trenle tarihe nostaljik yolculuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Elazığ Valiliği koordinesinde, Palu Kaymakamlı, Belediye Başkanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde “Harput- Palu Kültür Yolu Tren Yolculuğu” projesi etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı etkinlik Elazığ tren garında belediye mehteran takımının konser vermesiyle başladı. daha sonra vatandaşlar trenle ilçeye gidip, tarihi ve turistik mekanları gezerek bilgiler aldı. Palu Kalesini gezen vatandaşlar burada uçurtma uçurttu. sonradan vatandaşlar ilçede açılan el sergisi kurslarında yapılan sanatsal ve kültürel ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.

Etkinliğe trenle dışarı giden Esen Ülgen, “Ben Palu’yu fazla seviyorum. Palu özellikle tarihi mekanları, doğası, kalesi, kültürüyle çok hoş. Bizde bugün trenle Palu’ya gidiyoruz. Senelerdir trene binmemiştik. Bizim için fazla hoş bir yolculuk olacak” dedi.

Trenle Palu’ya gelerek tarihi yerleri gezen Zeynep Ceylan ise, “Akşam bugünkü geziyi düşünüyordum. Yatağa girdim, öyle beklemişim fakat saat 5’de kalktım. Yatamadım, daha sonra yattığımda saatin 8.35 olduğunu ve trenin gittiğini sandım. Fakat daha sonrasında saatin daha 6 olduğunu gördüm. Ardındaki trene binip geldik. Burada uçurtma uçurduk. Fazla eğleniyoruz” diye konuştu.

Tren yolculuğunun hoş olduğunu aktaran Favori Turus da, “Trene Ilk kere bindim fakat çok alaka çekiciydi. Böyle bir etkinlik içerisinde de gayet hoş oldu. Kaleye daha önce çıkmıştık ama böyle uçurtmalarla falan ilk defa çıkıyoruz. Etkinlik fazla güzel geçiyor” biçiminde konuştu.

Palu’ya trenle ilk kere geldiğini söyleyen Serpil Iyi Anlamak ise, tren yolculuğunun iyi geçtiğini aktardı.

Palu’nun manâlı tarihi turistik merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ da, “Harput Palu Kültür Yolu Buluşması ‘ çerçevesinde böyle bir faaliyet düzenledik. Umuyorum önümüzdeki yıllarda düzenlemeler fazla daha etkin fazla daha katılımcılı bir şekilde gelişecektir. Tarihimize ışık tutacak bu nesil yolculuklar bizim için çok değerlidir” diyerek bilgi verdi.

Gün boyu devam eden gezinin arkasından ziyaretçiler her yerde trenle Elazığ’a döndü.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu ve bir takım kurum müdürleri de katıldı.

Yunus Özhanlı