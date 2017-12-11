Elazığ’da Trump’a tepki yürüyüşü
Elazığ’daki sivil toplum kuruluşları STK) ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in “bölünmemiş başkenti” olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek yürüyüş düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlayıp Ahmet Aytar Meydanı’nda sona eren yürüyüşte ellerinde ‘Kudüs bizim onurumuzdur, Kudüs eli kanlı zalimlerin değil anlı secdeli müminlerindir’ dövizleriyle tekbir getiren kalabalık, ‘Katil İsrail işbirlikçi ABD, Kudüs bizimdir bizim kalacak’ sloganları attı.
Amerika’nın Kudüs’ü uluslararası platformda İsrail’in başkenti olarak tanımasının akıl tutulması olduğunu dile getiren STK’lar adına konuşan Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) Başkanı Fuad Ülger, “Amerika’nın yapmış olduğu açıklama tüm dünya Müslümanlarını adeta hiçe saymaktır. Bu açıklamaya açıktan tepki gösteren yegane ülke Türkiye’dir. Diğer Müslüman ülkelerin sessizce tepkisiz kalmaları olayın ayrı bir üzücü tarafıdır. 3 semavi dinin ortak kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa sadece bir ibadethane değildir. Kudüs’ün tüm dinlerde kutsal sayılmasının en önemli nedenlerinden biri hidayet rehberi olan birçok peygamberi bu coğrafyada yaşamalarıdır” dedi.
Konuşmanın ardından yapılan dua ile tepki yürüyüşü sona erdi.
Yunus Özhanlı
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