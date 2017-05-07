Elazığ’ın köpekleri Amerikalı oldu

İzmir’den Elazığ’a gelen ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 3. sınıfta öğrenimini sürdüren 22 yaşındaki Türkan Ceylan, İnstagram’da açtığı ‘Sığınak Meleği’ adlı sayfa ile sahipsiz hayvanlara yuva buluyor. Elazığ Belediyesi ile koordineli çalışan Ceylan, zamanının büyük bölümünü Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi’nde sokaktan gelen hayvanlarla ilgilenerek geçiriyor. Ceylan, İnstagram’da açtığı sayfada barınaktaki sahipsiz hayvanların birincil bulundukları ve son halini paylaşarak, ayrıca yurt içinde hem de yurt dışarıya sahiplenmelerini sağlıyor. Türkiye genelinde onlarca köpeği sahiplendiren Ceylan, bu hayvanlardan 13’ünü ise ABD ilk önce olmak üzere Almanya ve Avusturya’da sahiplenmek isteyen ailelere ulaştırmayı başardı.

Ceylan, son olarak boğazına çocuklar tarafından ip dolanan ve boynu kopmak üzereyken bulunarak iyileştirilen Skay ismini verdiği köpeği de pasaport işlemleri tamamlanmasının peşinde sahiplenmek isteyen ABD’deki aileye gönderecek. Hayatı boyunca hayvan hakları için uğraştığını ifade eden Türkan Ceylan, hayvanları sahiplendirmek için instagram’da ‘Sığınak Meleği’ adlı bir sayfa açtığını söyledi. Onlarca hayvanı sahiplendirdiğini bildiren Ceylan, “Birincil mücadelem kendi ilçemde başladı. 16 yaşında belediye barınağına gitmeye başladım. Orası için çaba ettik. 3 yıldır da Elazığ’dayım ve buradaki cadde hayvanları için çalışıyorum. Elazığ’da sahiplendirme bazen çok olmayabiliyor. Fakat Elazığ dışına uçakla ve pet nakil yoluyla fazla yolladığım hayvan oldu” dedi.

13 köpeğe ABD, Almanya ve Avusturya’da yuva buldu

Yurt dışına fazla sayıda hayvan gönderdiğini vurgulayan Ceylan, “Şu belli başlı değin 8 tane Amerika, 3 tane Almanya ve 2 tane de Avusturya’ya sahiplendirme yaptım. Skay adlı köpek Amerika’ya yolladığımız 9. hayvan olacak. Bir ay klinikte kalıyorlar ve pasaport işlemleri yapılıyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonradan ailelerin yanına uçuyorlar. Barınaktaki halini ve sonraki halini koyuyoruz. Arada dağlar değin ayrım var. Bu güzel duyguyu herkesin tatması gerekiyor. En azından Elazığ halkı buraya gelip hayvanları görürse, bahçelerinde ve evlerinde onlara bir yer verirse, bence cadde hayvanları konusunda büyük bir adım atılabilir. Halkın buradan farkında olması ve bilinçlenmesi gerekiyor. Bence daha fazla sahiplendirme yapabiliriz” diye konuştu.

“Belediye ile koordineli çalışıyoruz”

Elazığ Belediyesi ile koordineli olarak çalıştığını söyleyen Ceylan, “Öğrenciyim ve arabam olmadığı için buraya gelmemiz güç oluyor. Takriben 6 karakter bir gönüllü arkadaş grubuyuz. Ben 3 yıldır uğraşıyorum ve onlarda birinci derslik. Onlarda benim arkamdan gelen nesildir. Belediye bize vasıta sağlıyor tek tek yurtlarımızdan ve evlerimizden alıyor. Mama getireceksek onları taşıyor. Ondan daha sonra yeniden bizi evimize bırakıyor. Hiçbir belediyenin bu imkanı sunduğunu düşünmüyorum. Daha öncede hiç böyle bir olanak sunulmamıştı” şeklinde konuştu.

Vefat Etmek üzere olan köpeğin ABD’de yuvası oldu

Sayfasında dağıtılmış hayvanların mama ve yuva ihtiyaçlarını paylaştığını dile getiren Ceylan, “Ona tarafından de ara sıra yuva çıkıyor. Skay ismini koyduğumuz köpek buraya geldiğinde iple boğazı kesilmişti. Gözle görülebilecek dek incelmişti ve kopmak üzereydi. Çocukların yaptığı tahmin ediliyor. Onu sosyal medyada paylaştığımda Amerika’lı bir aile onu nasıl sahipleneceklerini sordu. Bizde daha önce Amerika’ya 8 tane havyan sahiplendirmiştik. Skay da 9’uncu oldu. Pasaport işlemleri için haftaya İstanbul’a bir kliniğe götürülecek. 40 gün orada kaldıktan daha sonra Amerika’ya uçacak” ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç