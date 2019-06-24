Elazığlılar “Peynirli Ekmek” festivalinde buluştu
ANKARA (AA) – Ankara'da yaşayan Elazığlılar Kahramankazan'da düzenlenen, "Peynirli Ekmek" festivalinde buluştu.
Ankara Elazığlılar Kültür Derneği tarafından Kahramankazan Belediyesi spor ve piknik alanında gerçekleştirilen festivale Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Ankara Elazığlılar Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ergün ve vatandaşlar katıldı.
Gün boyu süren etkinlikte Elazığ yöresine ait türküler seslendirildi, halk oyunlarından örnekler sunuldu, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Festival alanına kurulan taş fırında gün boyu vatandaşlara Elazığ'ın meşhur peynirli pidesi pişirilerek, ikram edildi.
Aileleriyle festivale katılan Elazığlılar hem eğlendi hem de birbirleriyle hasret giderdi.
Festivale katkı sağlayanlara da teşekkür plaketi verildi.
Ankara Elazığlılar Kültür Derneği Başkanı Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'ın zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, festival düzenlemekteki amaçlarının Elazığ kültürünün yaşatılarak, gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu söyledi.
Ergün, bu sayede yurdun farklı bölgelerinde yaşayan Elazığlıların bir araya geldiğini kaydetti.
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