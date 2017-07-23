Elektrik akımına kapılan işçi öldü

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde yüksek gerilim hattında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Kozçukur köyünde elektrik direklerinin değişim çalışmalarında görev alan Fatih Deniz (22), yeni dikilen elektrik direğinde hat bağlaması yaptığı esnada akıma kapıldı.



Çevredeki işçi arkadaşları tarafından elektrik direğinden indirilen Deniz, 112 sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas’a gönderildi.

Deniz’in mesai arkadaşları hastane önünde fenalık geçirdi.