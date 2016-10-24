Elektrik dağıtım şirketinden “WhatsApp 186 İhbar Hattı”

– Sivas, Tokat ve Yozgat’a hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kurulan “WhatsApp 186 İhbar Hattı” sayesinde, elektrikle ilgili yaşanan tüm sorunlar ve talepler yazılı, sesli ve görüntülü iletilebilecek

SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (ÇEDAŞ), Alo 186 Çağrı Merkezi bünyesinde “WhatsApp 186 İhbar Hattı”nı hizmete sunduğu bildirildi.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun devreye aldığı 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp 186 İhbar Hattı sayesinde abonelerin şikayet ve taleplerini iletebileceklerini belirtti.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta müşterilerine kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji verme politikasını öncelikli hizmet anlayışı kabul eden ÇEDAŞ’ın modern iletişim kanallarını aktif kullandığını aktaran Akboğa, WhatsApp 186 İhbar Hattı’na vatandaşların, yanmayan sokak lambaları, kaçak ve kesintiler ile elektrikle ilgili tüm sorun ve taleplerini yazılı, sesli ve görüntülü bildirebileceklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın belirlediği usul ve esaslar kapsamında yatırım ve tesis çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akboğa, şunları kaydetti:

“ÇEDAŞ olarak hizmet bölgemiz Sivas, Tokat ve Yozgat’ta tüketicilerimizin memnuniyetini önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ile EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz’ın enerji sektörü ve elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili açıklamalarını ve taleplerini yakından takip ederek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Aynı zamanda tüketicilerimizin bize rahatlıkla ulaşması için teknolojinin sunduğu imkanları kullandığımız sistemlere entegre ediyoruz. Bu şekilde tüketicilerimizden gelen talep ve şikayetleri hizmet kalitemizi artıracak şekilde değerlendiriyoruz. Saha çalışmalarımızı tüketici talep ve şikayetlerini de dikkate alarak oluşturuyoruz.”