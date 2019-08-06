“Elektrik Fiyatları Uygulamaları Toplantısı”
KAYSERİ (AA) – Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından güncel elektrik fiyatlarının değerlendirildiği "Elektrik Fiyatları Uygulamaları Toplantısı" yapıldı.
OSB hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sanayicilerin son dönemde elektrik fiyatlarında ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Tedarik tarifesi uygulaması nedeniyle sanayicilerin elektrik birim fiyatlarını öngöremez hale geldiğini belirten Nursaçan, şunları kaydetti:
"EPDK'nin yayınlamış olduğu tahmini Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedeli ile her ay birim fiyatı oluşturulmakta ancak gerçekleşen YEKDEM faturası, 15 gün sonra açıklanmaktadır. Bu fark bir sonraki ayda faturalara ilave edilmektedir. OSB'lerin enerji tüketimi farklılık olmaktadır. Bu durum enerji tüketimini doğrudan etkilemektedir. Bayramlarda, gece vakti, tatil günlerinde zaman zaman sıfır maliyetle enerji tedariki oluşabilmektedir. Çoğunlukla sanayi tesislerimiz gündüz vakti çalışmakta. Bu durum da ortalama enerji maliyetlerimizi etkilemektedir. Diğer OSB'lerle Kayseri'deki OSB'leri kıyaslama doğru ve sağlıklı bir kıyaslama değildir. Aramızda çok küçük farklılıklar var. Kayseri OSB olarak KEPSAŞ ile yapılan her sözleşme döneminde en uygun koşullarda enerji tedariki için çaba gösterilmektedir. Açıkça ifade etmeliyim ki KEPSAŞ tarafından Kayseri OSB'den teminat mektubu alınmamıştır."
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bir rapor hazırlandığını vurgulayan Nursaçan, enerji üzerine konuşulduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Nursaçan, ayrıca YEKDEM maliyetlerinin ağır yükünün sanayicinin üzerinden kaldırılması gerektiğini anlattı.
Bir gazetecinin, "Kayseri'de Türkiye'nin en pahalı elektriği mi kullanılıyor?" sorusu üzerine KEPSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bekir Çataloluk, "Çok net söyleyeyim, Kayseri OSB Türkiye ortalamasının altında fiyatla elektrik kullanıyor." diye konuştu.
Toplantıya İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Kayseri OSB Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Genel Sekreteri Adil Özhan ve birim müdürleri katıldı.
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