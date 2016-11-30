elektrik-kesintisi-nedeniyle-okullar-tatil

Kapaklı Kaymakamlığı göre yapılan açıklamada, yarın 08.00-16.00 saatleri aralarında, Trakya Elektrik Dağılım A.Ş.’nin (TREDAŞ) bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağı, Kapaklı Kaymakamlık emriyle ilçedeki bütün okullarda bir gün süreyle i·dar.