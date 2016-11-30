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Elektrik kesintisi nedeniyle okullar tatil

Kapaklı Kaymakamlığı göre yapılan açıklamada, yarın 08.00-16.00 saatleri aralarında, Trakya Elektrik Dağılım A.Ş.’nin (TREDAŞ) bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağı, Kapaklı Kaymakamlık emriyle ilçedeki bütün okullarda bir gün süreyle i·dar.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 23:18
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Kapaklı Kaymakamlığı göre yapılan açıklamada, yarın 08.00-16.00 saatleri aralarında, Trakya Elektrik Dağılım A.Ş.’nin (TREDAŞ) bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağı, Kapaklı Kaymakamlık emriyle ilçedeki bütün okullarda bir gün süreyle i·dari· tati·l duyuru edildiği duyuruldu.

Halil Dağ
 

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