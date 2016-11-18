Elektrikler kesilince hainler ortaya çıktı!

Alınan bilgilere tarafından olay, dün gece ilçenin Sağmalı Mahallesi’ndeki Sağmalı Fazla Programlı Anadolu Lisesinde meydana geldi. Elektrik kesintisini fırsat bilen PKK yandaşı kişi ya da kişiler, okula ait dört güvenlik kamerasını söktüler. Gerisinde okulun bahçesindeki direkte bulunan Türk bayrağını indirildikten sonra Atatürk büstünün üzerini ise bölücü örgütü simgeleyen bez paçasıyla kapatan birey veya kişiler, sonra bölgeden uzaklaştı.

Sabahleyin okula gelen görevliler göre durumun ayrım edilmesi üstüne jandarma ekiplerine haber verildi. Okula gelen emniyet güçlerinin yaptığı incelemenin ardından, gece elektriklerin olmaması sebebiyle güvenlik kameralarının tescil yapamadığı öğrenildi.

Okula gelen Özalp İlçe Ulusal Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, incelemelerde bulunarak okul idaresi ve öğretmenlerle bir toplantı yapıp konuyla ilgili veri aldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.