Elidemir, yeniden Karakeçili Yörüklerin başkanı seçildi

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili Yörükler Türkmenler Kültür Derneği’nde, Erol Elidemir yeniden başkanlığa seçildi.

Karakeçili ilçesindeki bir kıraathanede yapılan dernek genel kurulunda, mevcut başkan Erol Elidemir ile Ramazan Öztürk başkanlığında hazırlanan listelerle seçime gidildi.

Genel kurulda 50 üyeden 29’unun oyunu alan Elidemir, yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda, diğer aday Öztürk 20 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Elidemir, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, medeni bir şekilde seçime gittiklerini ve başkanlığın tekrar kendisine nasip olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliklerinin aynı şekilde devam edeceğini belirten Elidemir, dernek olarak yardımlara devam edeceklerini ve özellikle sosyal içerikli projeler hazırlayarak bunları hayata geçireceklerini kaydetti.