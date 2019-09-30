Elif'in elektronik postası gelengilere hayat olacak
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri'de, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Keklik'in gelengilerin araba çarpması sonucu telef olmaması için elektronik postayla uyardığı Erciyes AŞ, Erciyes Dağı'nda "Dikkat gelengi çıkabilir" levhalarıyla önlem aldı.
Hayvansever ortaokul öğrencisi Elif Keklik, Erciyes Dağı'nda sıkça rastlanan "gelengi" veya "geleni" olarak bilinen tarla farelerinin araba çarpması sonucu telef olmaması için Erciyes AŞ'ye elektronik posta göndererek önlem alınmasını istedi.
Firma yetkilileri elektronik postanın ardından harekete geçerek, bölgede bazı noktalara "Dikkat gelengi çıkabilir" levhaları yerleştirerek sürücülerin daha dikkatli olmaları için önlem aldı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelengilerin Erciyes'i ziyarete gelenlerin dikkatini çektiğini söyledi.
Bir ortaokul öğrencisinin Erciyes Dağı yolunda fark ettiği gelengilerle ilgili kendilerine elektronik posta gönderdiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:
"Gelengiler, Orta Anadolu'da bozkırda yaşayan sincap türünde bir hayvan. Bu tür, ilginç olduğu kadar sevimli de. Erciyes Dağı'nda bol miktarda var. Buradaki yolun selameti için Karayolları tarafından birçok tabela takıldı ancak gelengilerle ilgili bir eksiğimiz oldu. Elif Keklik de Erciyes'e geldiğinde gelengilerin trafikten dolayı risk altında olduğunu fark etmiş. Bu konuyla ilgili bize bir ikaz olmadığını belirten mail attı. Yavrumuzun dikkati ve hassasiyeti çok hoşumuza gitti. Biz de bunun bir eksiklik olduğunu fark edip, bu sevimli hayvanlara karşı sürücülerimizi ikaz etmek, onların Erciyes'te can güvenliklerini daha fazla koruma altına almak için gelengi işaretlemesini ana yollar üzerinde yerleştirdik."
Cıngı, dağ çevresinde bulunan ana yollara 16 trafik levhası yerleştirdiklerini ifade etti.
– "Gelengiler ölmeyecek"
50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Keklik de araçla geldikleri Erciyes Dağı'nda ani fren yapan babasına neden bunu yaptığını sorduğunda "Yola çıkan gelengiyi ezmemek için" cevabını aldığını aktardı.
Bunun üzerine Erciyes AŞ'ye elektronik posta gönderdiğini anlatan Keklik, "Kar ve yol düzeniyle ilgili levhaların olduğunu ancak gelengilerle ilgili olmadığını belirttim. Erciyes AŞ bu mail üzerine tabelalar yaptırdı. Onlara teşekkür ediyorum, bu sayede gelengiler ölmeyecek." dedi.
– "Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin"
Elif Keklik'in Erciyes AŞ'ye gönderdiği elektronik postada şu ifadeler yer alıyor:
"Merhaba ben Elif Keklik. Başımızdan geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Erciyes'e doğru yokuş yukarı çıkarken bir anda önümüzden küçük bir hayvan geçtiğini fark ettik, babam neredeyse kaza yapacaktı. Hayvanın ne olduğu hakkında bilgim yok, ne olabilir diye uyarı levhalarına baktım durdum ama hayvanlarla ilgili uyarı levhası yoktu. Kar levhası, kayalıkların düşme levhası, hız levhası her şey vardı ama hayvanlarla ilgili hiçbir uyarı levhası yoktu. Doğal yaşama bu kadar yakın bir ortamda uyarı levhası neden düşünülmedi acaba? Benim babam kaza yapmadı ama başkaları hem kaza yapıp hem de hayvanı ezebilirler. Hayvanlar neden ölsün? Çok da zor değildir uyarı levhası koymak. Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin. Sizleri seviyorum abiler, biliyorum ki yapacaksınız."
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