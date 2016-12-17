Elinde valizle şehrin en kalabalık yerini sorunca…

Olay, Alaylar 2 Mahallesi 804 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, elinde bagaj yer alan bir kişinin Bağımsızlık Caddesi üzerinde vatandaşlara şehrin en topluluk yerini sorması üstüne durumdan şüphelenenler 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Ö.İ.’yi tutmak için çalışma başlattı. Kararsız polisten kaçarken elindeki valizi çöp konteynırına atarak yürüyüp gitmek istediği sırada gözaltına alındı.

Valizin atıldığı çöp konteynerinin olduğu alan güvenlik şeridi içerisine alınarak Konya’dan bomba imha ekibinin gelmesi beklendi. Bu sırada vatandaşlar meraklı gözlerle olan biteni anlamaya çalışırken, Konya’dan gelen jandarma bomba köpeği de çöp konteynırında arama yaptı.

Bomba tahrip ekibi tarafından çöpten çıkarılarak incelenen valizin içerinden elbise çıktı. Şüphelinin Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı olduğu ve ilçedeki bir tünel inşaatının şantiyesinde emekçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.