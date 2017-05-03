Elindekini gören roketatar sandı

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Arda Oymak danışman öğretmeniyle birlikte elma toplamakta zorluk çeken yaşlı dedesi için elma toplama cihazı tasarladı. Katıldıkları bir etkinlikte sergilenen cihazı görenlerin önce roketatara benzetip şaşırdıklarını gösteren Yontmak, “Roketatar sandılar. Biz de elma birleştirme makinesi olduğunu söyledik” dedi.

Dünyaca meşhur bilye elmasıyla ünlü şehirde elma ağacı dallarının basit kırıldığı için meyve toplayanların düşme tehlikesiyle karşısında karşıya olduklarını gözlemlemesi sonrası atık su borusunun üstüne elektronik bir sistem monte ettiğine değinen Yontmak, ucundaki kesici düzenek baştan sona elmaları ve öteki meyveleri kolayca kopartıp altındaki sepete ulaştıran cihazın geliştirilebileceğini söyledi.

Murat Çelik A.