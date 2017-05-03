Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor

Ayşen Şentürk, erkeklerin bile yapmakta zorlandığı mesleklerin üstesinden geliyor. Az Daha on parmağında on marifet olan Şentürk, taksi şoförlüğü ile ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Taksisi sırada beklerken kahvehanede çayları dağıtan Şentürk, kuaför dükkanına gelen müşterilerini de bekletmeden bakımlarını yapıyor. Gün içerisindeki hızı ile neredeyse baş döndüren Şentürk, yeni meslek projelerinin de olduğunu söyledi.

Ayşen Şentürk’ün taksi müşterilerinden Hasan Baysal, yolculuktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baysal kadın taksi şoförlerinin artmasının gerektiğini vurgulayarak, “Çok müsamaha duydum. Hoşuma gitti, gizli bir yolculuk yaptım. Ben de şoför olmama karşın en ufak bir hatasını görmedim. Eskişehirimiz için bir alımlılık. ‘Şoför Nebahat’ diye bundan sonradan kendisine hitap edeceğiz. Eskişehir’de daha fazla Nebahatların olması gerekir çünkü Eskişehir çağdaş bir kent” dedi.

“Amca ve ağabey diyenler oluyor”

Üç mesleğini de her gün aksatmadan yapan Ayşen Şentürk, çevresinden gördüğü tepkileri dile getirdi. Vatandaşların genel olarak olumlu tepki verdiğini aktaran Şentürk, “Kuaförlük mesleğim var, taksicilik yapıyorum, kahvecilik yapıyorum ve bu 3 mesleğimi de severek yapıyorum. Hanımefendi kuaförlüğü yapıyorum ama, işlerim haricinde yapıyorum. Taksiciliği bıraktığım zaman kuaföre girip saç yapıyorum. Arabam sırada beklerken kahvede çayımı veriyorum, çayımı demliyorum. Müşteri gelene kadar bu işlere koşturuyorum. Çevremdeki vatandaşlar fazla şaşırıyorlar. Çünkü bir bayan olarak bu dek iş yaşıyorsunuz, severek yapıyorsunuz. Yani arabaya binen müşterilerim de memnun, kahveye gelen müşterilerim de hoşnut. Geçenlerde taksiye binen bir müşterim bana bakmadan, ‘Ağabey beni şuraya götürür müsün?’ dedi. sonra ben bakınca, ‘Pardon fazla fazla özür dilerim abla’ dedi. Yani bu cins durumlar oluyor. Amca ve ağabey diyenler oluyor” biçiminde konuştu.

“Eşim ve çocuklarım kibir duyuyor”

Ailesinin kendisine büyük desteği olduğunu açıklayan Şentürk, “Bayanlar evde oturmasınlar. Bir şeyler yapsınlar. Kendilerine bir meşguliyet bulsunlar. Eşlerine muavin olsunlar. Bu geçimini sağlama sıkıntısı durumunda eşlerimize destek ederek, katkıda bulunmamız gerekiyor. Ben evime de süre ayırıyorum. Akşam evime gittiğimde yemeğimi yapıyorum. İşlerimi yapıyorum, çocuklarım ile ilgileniyorum, kendime de vakit ayırıyorum. Ailem de destekçi oluyor çünkü benimle gurur duyuyorlar. Eşim ve çocuklarım kibir duyuyor. Ben kendimle de kibir duyuyorum, böyle çok iş yaptığım için. Daha da bir şeyler eklemeyi düşünüyorum. İnşallah nasip, şans” diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

