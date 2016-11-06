Eller yağmur için semaya açıldı, dualar edildi

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen yağmur duasına Havran Kaymakamı Yasin Öztürk, Havran Belediye Başkanı Belirli Ersoy, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, semt muhtarları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardındaki Havran Müftüsü Ahmet Alınmaz tarafından defalarca birlikte yağmur duası yapıldı. Belediye Başkanı Belirlenmiş Ersoy “İlçe halkımız tarım ile geçimini sağlıyor. Kurak geçen sonbaharı yaşıyoruz. Toprak ve ağaçlar yağmura hasret vatandaşlarımız ile daima beraber ellerimizi semaya açtık. Dualarımız ettik. Rabbim kabul eylesin inşallah.” dedi.