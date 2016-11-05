Ellerinde kazma-kürekle erkeklere taş çıkartıyorlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil, “Iş arayan gençler kazma-küreği bir gün eline alıp çalıştığında ertesi gün işe gelmiyor. Kadınlar bu işte daha iyiler” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çevre düzenlemeleri ile yıkıntı alanları bile estetik güzellikle buluşturuyor. O alanlardan biri de Hançerli Mahallesi Buğday Pazarı Caddesi’nde toptancıların kullandığı yer. Iş yerlerinin yıkılmasıyla elde edilen 2 bin metrekarelik alan, acilen her tarafta düzenleniyor.

Her noktada alın terleri var

Peyzaj düzenleme çalışmalarında en uyarı çeken manzara ise ellerinde kazma kürekle çalışan kadın işçiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj düzenleme çalışmalarında çalışan kadın işçiler yaptıkları işle erkeklere bile taş çıkartıyorlar. Şehrin yaklaşık olarak her noktasında alın terleri var. Kentin en görünür yerlerinde karınca gibi çalışıyor, birçok erkeğin yapamayıp kaçtığı işte kazma-kürek sallıyorlar.

“Erkekler bir gün çalışıp ikinci gün gelmiyor”

Erkek işçilerden bayan işçilerin daha özenli ve dirençli olduğunu bildiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Peyzaj İşleri Şube Müdürü Havanur Denizcigil, “Kadınlarımızın birçoğu köyden şehre göç etmiş ailelerden. Köylerde de tarlada çalıştıkları için elleri daha meyilli. Şehirde iş arayan gençlerimiz kazma-küreği ellerine alıp burada bir gün çalışıyorlar ertesi gün ‘ellerimiz şişti’ deyip daha gelmiyorlar. Bu yüzden biz de kadın işçilerimizi çalıştırıyoruz. Ayrıca işlerinde daha titizler hem de erkeklerden daha dayanıklılar. Kadınlarımıza da kazanç kapısı oluyor. Aile bütçelerine katkı saplıyorlar” diye konuştu.

“Köyde çapa sallardık, burada kazma kürek”

Yaptığı işi severek yaptığını ve zorlanmadığını bildiren işçilerden Fatma Kaynar, “Burada çalışan arkadaşlarımız vardı. Onların tavsiyesiyle çalışmaya başladım. 9 aydır burada çalışıyorum. ‘Kazma- kürek sallamak güç yok mi siz nasıl bu işi yapıyorsunuz’ diyenler oluyor lakin bu meslek kuvvet gelmiyor. Zaten kolay iş var mı bu devirde. Köylerde tarlada aralıksız çapa sallardık, burada da benzer işi yapıyoruz. Öyle ayrım yok fiilen keza bildiğimiz işi yapıyoruz hem evimizin geçimine katkı sağlıyoruz” biçiminde konuştu.

İşsizlikten yakınan gençlere de seslenen Kaynar, “Cümbür Cemaat işsizlikten yakınıyor lakin meslek olunca da gelmek istemiyorlar. Masa başında gizli meslek olsun istiyorlar. Birçok genç erkek kardeşimiz buraya geldi bizle beraber bir gün çalıştı ama ertesi gün yeniden varmak istemediler” ifadelerini kullandı.