Elleriyle 15 kiloluk balık yakaladı

Yaz aylarında yaşanan kuraklık su kaynaklarında da ciddi sıkıntılara niçin oluyor. Ayvacık’ta Behramkale Regülatör Göletinin çekilen suları, barajdaki balıklar için tehlikeye niçin oldu. Ufak su birikintileri, balıkların yaşamasına imkan sağlamayınca fazla sayıda sazan telef oldu. Bir karış suda yüzmeye çalışan dev balıkların yüzgeçleri suyun dışında kalınca acayip görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir takım köylüler, bir miktar suda can çekişen balıkları yakalayarak daha derin alanlara götürdü. Bir Takım balıklar da akıntıya karşı zıplayarak yol alıp derin bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Balıkların çamur alanda telef olacağını gören bir takım vatandaşlar da elleriyle bu balıkları avlamaya çalıştı. Göletten kendileri için birer balık avlayan vatandaşlardan Murat Çakır, “Göletin sularının çekildiğini duyduk. Merak edip görmeye geldik. Bu da nasibimizmiş, bir tane balık yakaladık. Akşam fırında buğulaması yapacağız” dedi. Balıkları elleriyle yakalayan Sinan Atıcı, “Sular çekildiği için balıkların gidecek yerleri yok. Akıntıya karşısında yüzmeye çalışıyorlar. Ben de elimle yakaladım. Büyük olduğu için sudan hariç tutmak kuvvet oldu” dedi.

Ayvacık İlçe Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri telef olan balıklar için inceleme başlatırken, gölete Ayvacık Barajı’ndan takviye su salınımının yapılacağı bildirildi.

Gürkan Uyumlu – Murat Yüksel

