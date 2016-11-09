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Elleriyle 15 kiloluk balık yakaladı

Yaz aylarında yaşanan kuraklık su kaynaklarında da önemli sıkıntılara niçin oluyor.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 10:52
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Yaz aylarında yaşanan kuraklık su kaynaklarında da önemli sıkıntılara niçin oluyor. Ayvacık’ta Behramkale Regülatör Göletinin çekilen suları, barajdaki balıklar için tehlikeye neden oldu. Ufak su birikintileri, balıkların yaşamasına olanak sağlamayınca fazla sayıda sazan telef oldu. Bir karış suda yüzmeye çalışan dev balıkların yüzgeçleri suyun dışında kalınca garip görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir takım köylüler, bir arz suda can çekişen balıkları yakalayarak daha derin alanlara götürdü. Bazı balıklar da akıntıya aleyhinde zıplayarak yol alıp derin bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Balıkların balçık alanda telef olacağını gören bazı vatandaşlar da elleriyle bu balıkları avlamaya çalıştı. Göletten kendileri için birer balık avlayan vatandaşlardan Murat Çakır, “Göletin sularının çekildiğini duyduk. Merak edip görmeye geldik. Bu da nasibimizmiş, bir tane balık yakaladık. Akşam fırında buğulaması yapacağız” dedi. Balıkları elleriyle yakalayan Sinan Atıcı, “Sular çekildiği için balıkların gidecek yerleri değil. Akıntıya aleyhinde yüzmeye çalışıyorlar. Ben de elimle yakaladım. Büyük olduğu için sudan dahil etmemek baskı oldu” dedi.
Ayvacık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri telef olan balıklar için inceleme başlatırken, gölete Ayvacık Barajı’ndan takviye su salınımının yapılacağı bildirildi. 

Gürkan Ahenkli – Murat Yüksel 
ÇANAKKALE 

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