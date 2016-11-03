Elli yıldır çektiği bulantı ve kusma şikayetinden ameliyatla kurtuldu

NİĞDE (AA) – Ereğli ilçesinde yaşayan emekli İsmet Sever, 24 yaşından beri bulantı ve kusma şikayetinden ameliyatla kurtuldu.

Niğde Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hacı Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine başvuran Sever’e (74) doğuştan “Duodenal Atrezi Stenoz” hastalığı teşhisi koyduklarını söyledi.

Bolat, hastasının 50 yıldır çektiği bulantı ve kusma şikayetiyle kendisine geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“İsmet amca çok kez doktora gitmiş, sadece mide ilaçları vermişler. 24 yaşından bu yana kilo alamıyormuş. Her akşam yediklerini 1-2 defa çıkarıyor. Süt ve mama gibi gıdalarla beslenebiliyormuş. Ancak muayene ettiğimizde oniki parmak bağırsağı çıkışında darlık olduğunu gördüm, ameliyat olması gerektiğini söyledim. Oniki parmak bağırsağı normalde 3-4 santim olması gerekirken 3 milim kalınlığındaydı bu alandan ancak sıvı gıdalar geçebilirdi. Darlık olan bölgeyi by pass ettik. İnce bağırsak mide ile birleştirilerek yeni bir yol yapıldı. Ameliyatın 3. gününden sonra sıvı beslemeye sonrasında katı gıdalara başladık.”

Ameliyatın üzerinden 13 gün geçtiğini ifade eden Bolat, “Her türlü katı gıdayı meyve, sebze, kebap türlerini yiyebiliyor. Kusması ameliyattan sonra hiç olmadı, genel durumu iyi.” dedi.

– “Hayata sıfırdan başlayacağım”

İsmet Sever, çok zor süreçten geçtiğini, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Kusmadan dolayı boğazımda yaralar oluştu, çok zor süreç geçirdim. Midem boş olduğu halde gaz geliyordu, midem sökülecek gibi oluyordu. Boğazım tahriş olduğu için mamayla besleniyordum. Boğazımdan delik açıldı oradan beslendim. Hocama çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum hayata sıfırdan başlayacağım. Kebap şimdi hafif gelir, kuşbaşı olması lazım.” diye konuştu.

Babası yıllardır yemek yiyemediği için çok üzüldüğünü ifade eden Abide Kuşçu da İsmet Sever’in canı çekmemesi için evde gizli saklı yemek yediklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Babam dayanamayıp yediği zaman da istifra ediyordu. Biz de çok üzülüyorduk. Çözüm bulmak için Ankara, Konya götürmediğimiz yer kalmadı. İstifra etmekten vücudunda su kalmamıştı. Doktorlar hastaneye alıyordu. Boğazı delindi, ara ara gidip hastanede mamayla besleniyordu. ‘Sorun boğazında’ diye düşünüldüğü için kanser teşhisiyle hastaneye yatırdılar. Asıl sorun olan mideye bakılmamıştı, o yüzden bulamamıştık çaresini. Hacı Bey, ‘Bütün tetkiklerini ben yapacağım’ dedi. ona güvendik ve ameliyat kararını verdi ve sorunumuzu çözdü. Çok teşekkür ediyoruz.”