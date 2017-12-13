Eltiler hayvan çiftliği kurdu, kadınlara örnek oldu

Niğde’de iki elti ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında aldıkları hayvan desteği ile çiftlik kurdu. Kiledere Beldesi’nde ev kadını olan eltiler Hülya Gültekin ve Yasemin Gültekin kafa kafaya verip ’Genç Çiftçi Projesi’ ile küçük bir besi çiftliği kurdu. Kadın girişimciler gayretleriyle örnek oldu.