“Emek ve Adalet Yürüyüşü”
ANKARA (AA) – Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün sekizinci günü Kahramankazan ilçesinin girişinde sona erdi.
Yozgat ve Kırıkkale'den gelen sendika üyelerinin de katılımıyla Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 14 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Kahramankazan'daki Aile Yaşam Merkezinin önünde son buldu.
Yürüyüşün öğle yemeği molası Kurtboğazı mevkisinde verildi. Yemeğin ardından, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yürüyüşe, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin'in de aralarında olduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.
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