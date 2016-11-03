Emekli asker kiraladığı ahırda solucan gübresi üretiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak ödev yaparken 2012 yılında emekli olduktan sonra memleketi Karaman’ın Sudurağı beldesine yerleşen Abdulkadir Acar, organik tarım alanında fazla önemli eksiklikler olduğunu görerek bu işi yapmaya karar verdiğini belirterek, “Türkiye’de organik tarım alanında fazla ciddi eksiklikler olduğunu ayrım ettim ve solucan gübresi üretmeye karar verdim” dedi. Bu işe ilk etapta 100 bin solucanla başladığını anlatan Acar, “Şimdi 2 milyon solucanım var. Ayda ise yaklaşık 2 ton civarında solucan gübresi üretebiliyoruz. Solucan gübresi yüzde 100 organik olmasından dolayı hiçbir üründe hastalık yapmıyor. Ürünlerde meydana gelebilecek hastalıkları ise kesiyor. Şuan çiftçinin kullandığı kimyasallar ürüne zarar verirken, bu tam tersine fayda sağlıyor ve topraktaki canlı miktarını attırıp toprağın daha iyi çalışmasına neden oluyor. Solucan gübresi ayrıca ürünü keza de toprağı koruyor” dedi.

“Türkiye’de üretilen solucan gübresi talebi karşılayamıyor”

Solucan gübresi üretiminin artık Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığını açıklayan Acar, “Üretilen tedarik derhal ülkemiz için tatmin edici değildir. Yurt dışı talepler ağırlıkta olduğu için talepler karşılanamıyor. Üretilen miktar ne ülkemize ne de yurt dışı taleplere yetmiyor. Şimdi yapılan hesaplara tarafından 20 yıl sonradan ama Türkiye’deki taleplerin karşılanabileceği hesaplanıyor. Imalatçı sayısı artıp piyasada daha tanınır ayla geldiği zaman hem bütün üreticilerimiz kullanacak bunu, insanlara daha kolay ulaşılacak, hem de üreticimiz için daha hesaplı olacak. Böylece kimyasal durum son bulup tamamen yardımsever yüzde 100 organik bir gübre ile ürünlerimiz yetişecek ve daha sağlıklı ürünler tüketmiş olacağız” dedi.

“İsrail, Türkiye’deki en büyük solucan gübresi alıcısı”

“Dünyada yapılan tüm araştırmalarda solucan gübresinin hiçbir zararının olmadığı kanıtlanmıştır” diyen Acar, “Solucan gübresi üretmek, piyasası canlı olan bir iştir. Şu Anda da insanlarımız ilgi göstermeye başladı. Solucan gübresi üretiminin Türkiye’de biran önce artması gerekiyor. Bugün baktığımızda Avrupa ve bilhassa de İsrail’de niye hastalıklar az diye konuşuyoruz fakat bizler hiç düşünmüyoruz. Çünkü bu ülkeler ürünlerinde elbette kimyasal gübre kullanmıyor. Şuanda İsrail Türkiye’deki en büyük solucan gübresi alıcısı durumundadır. Kendi ülkesinde iyice doğal bir ürünü kullanmayı seçim ediyor. Ama benzer ülkeler bize kimyasal gübre satıyor. Biz kimyasal gübreyi sonlandırıp organik gübrelere döner isek otomatik olarak insanlarda hastalıkların da büyük bir çoğunluğu engellenmiş olacak. Afiyet sektörüne çare için de bu kadar yatırım yapmaya lüzum kalmayacak” diye konuştu.

Mehmet Dağlı