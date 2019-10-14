Emekli itfaiyecilerden genç meslektaşlarına ziyaret
ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi İtfaiye Teşkilatından yıllar önce emekli olan itfaiyeciler, yeni hizmete giren itfaiye binasını ziyaret ederek genç meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki yeni itfaiye binasında gerçekleştirilen ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak vefat etmiş itfaiyeciler ile Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua edildi.
İtfaiyede müdürlük yapan emekli itfaiyecilerden Hüseyin Pala, AA muhabirine, çok sevdiği meslekten 13 yıl önce emekli olduğunu söyledi.
Çalıştıkları yıllarda özlemle bekledikleri hizmet binasının yenilenmesinin, ilçeye hizmet etmiş kişiler olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Pala, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 28 yıl 6 ay Çubuk'ta itfaiyeci olarak hizmet ettim. Onurlu, gururlu bir meslek, ben de bir itfaiyeci olmaktan son derece onurluyum. Her zaman itfaiyenin yanında olmaktan zevk alıyorum. Emekli de olsak canla başla da çalışmak için her zaman hazırım. Burada eski meslektaşlarımla ağabeylerimle ve görevi başındaki arkadaşlarla bir arada bulunmaktan son derece mutluyum."
İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özülüş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçmişte bu meslekten emekli olan itfaiyeci ağabeylerimiz, yeni itfaiye binasına geçmemiz dolayısıyla ziyarete gelmişler. Teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık. Bizden önce çalışmış, itfaiyeciliği iyi bilen insanlar. Onları karşılamak, onlarla birlikte olmak güzel bir duygu. Bizlerin de emekliliği yaklaştı, inşallah biz de yeni meslektaşlarımızı, ağabeylerimiz gibi ziyaret ederiz." diye konuştu.
78 yaşındaki Hasan Gündoğdu ise "Burada hissettiğim duygular anlatılmaz, yaşamak gerekiyor. Allah herkese bu güzel duyguları nasip etsin." ifadesini kullandı.
İtfaiye teşkilatında çok emekleri olduğunu anlatan emekli itfaiyecilerden Dursun İpek, "Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz teşkilatı ziyaret etmek amacıyla geldik. Eski ve yeni arkadaşlarla bir araya gelmemize de vesile oldu bu ziyaret. Yeniden o seneleri yaşamış gibiyim. Bir nevi vefa borcumuzu ödemek istedik." dedi.
Ziyarete, eski Çubuk Belediye Başkanlarından Lokman Özden ve İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir de katıldı.
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