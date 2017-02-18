Emekli Müftü Aydın hayatını kaybetti
18 Şubat 2017 Cumartesi, 20:10
ANKARA (AA) – Kızılcahamam’da emekli Müftü Necip Aydın 89 yaşında hayatını kaybetti.
Aydın’ın cenazesi, Kızılcahamam Aşağı Merkez Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından Pazar Kınık Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ile yakınları katıldı.
Milletvekili İşler, cenazede yaptığı konuşmada, 1970 yılından beri Aydın’ı tanıdığını belirterek ailesine başsağlığı diledi.