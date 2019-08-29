Emekli öğretmen Yörük geleneğini yaşatmaya çalışıyor
KONYA (AA) – FAHRİ KUBİLAY – Yılın 6 ayını Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçiren emekli öğretmen Ahmet Çelik, doğduğu topraklara geri dönüp Yörük geleneğini devam ettirmeye çalışıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Çelik, her ilkbaharda dedelerinin de doğduğu Seydişehir ilçesindeki Taraşçı Mahallesi'ne gelerek bin 825 rakımlı Rezebeli Demiroluk bölgesinde yaşıyor.
Kendisini "Bozahmatlar Yörüğü" olarak tanıtan Çelik, her yılın nisan ayında göçebe geldiği Rezebeli'nde yaklaşık 6 ay çadır kurarak, koyun ve keçi otlatıyor.
Bir taraftan çocukluk anılarını tazeleyen bir taraftan da Yörük geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya çalışan Çelik, Antalya'dan buraya gelirken arı kovanları, koyun, keçi ve tavukları ile köpeğini de beraberinde getiriyor.
Bir şiir kitabı da bulunan Çelik, şiirlerini besteleyerek sazı eşliğinde seslendiriyor.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, severek yaptığı öğretmenlik mesleğinden emekli olmasının ardından Manavgat'a yerleştiğini, yaz aylarında ise Toros Dağları'nda yaşadığını belirtti.
Eskisi gibi Yörüklerin kalmadığını, birçoğunun yerleşik düzene geçtiğini belirten Çelik, her yıl yaylalarda Yörük kültürünün yaşatılması için şölenlerin düzenlendiğini dile getirdi.
– "Yaylalarda olmazsak ölürüz"
Çelik, kendi çapında bu kültürün devamını sağlamak için çaba sarf ederek örnek olmaya çalıştığını anlatarak şöyle devam etti:
"Keçi ve koyun sağmak, hayvan yetiştirmek bizim kültürümüzde olan şeyler. Bunu yaparken yakın zamanda arıcılığa da başladım. Yiyebileceğimiz organik balımızı üretmek için arıcılık öğreniyorum. Biz bu kültürün tükenmemesi için devam ettirmeye çalışıyoruz. Eski kültürü yaşatmak için yaylalara çıkıyoruz. Saz çalmayı seviyorum, doğada olmayı seviyorum. Buralarda olmak bana keyif veriyor, mutlu ve sağlıklı oluyorum. Vaktimi kitap okuyarak, şiir yazarak ve beste yaparak geçiriyorum. Doğada olmak bizim genlerimizde olan bir özellik… Doğada olmazsak, yaylalarda olmazsak ölürüz."
Piknik için bölgeye gelen aile ve çocukların ilgisinden memnun olan Çelik, çocuklara da anlattığı hikaye ve okuduğu şiirlerle de Yörük kültürünü aşılamaya çalışıyor.
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