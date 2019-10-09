Emine Bulut cinayeti davası
KIRIKKALE (AA) – Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, Emine Bulut ve diğer şiddet kurbanı kadınlar için kanunların etkili ve caydırıcı olarak uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldüren Emine Bulut cinayeti davasını takip etmek için Kırıkkale Adalet Sarayı'na gelen KADEM üyeleri adına açıklama yapan Sarı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözleri önünde canice katledildiğini anımsattı.
Sokakta koşup oynaması gereken yaşta babasının annesine uyguladığı vahşete tanık olan 10 yaşındaki kız çocuğunun "Anne ölme" sözlerinin herkesin içinde kapanması zor yaralar açtığını vurgulayan Sarı, "Yaşam hakkı, insan haklarının temelini oluşturan mutlak bir haktır. Doğuştan sahip olduğumuz bu hakkın, insani ve vicdani duygulardan yoksun kişiler tarafından gasbedilmesi kabul edilemez. 'Ölmek istemiyorum' çığlıklarıyla hayattan koparılan Emine Bulut ve nice şiddet kurbanı için kanunların etkili ve caydırıcı olarak uygulanması büyük önem taşımaktadır." dedi.
Sarı, şiddete karşı etkin mücadelenin geniş perspektifle her an her yerde yapılması gerektiğine inandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bunun da ailede, okulda, işte, sokakta, kısacası hayatın her alanında ve her yaşta etkin ve uygulanabilir bir eğitimle mümkün olacağı kanaatindeyiz. KADEM olarak, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almasını sağlamak için ailelerinin ve yakınlarının haklı mücadelelerinde yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Kadına şiddetin insanlığa karşı bir suç olduğunu ve bu suçu engellemek adına çaba gösteren herkesle dayanışma içinde olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz."
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