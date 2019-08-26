Emine Bulut cinayeti Kırıkkale'de protesto edildi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmesi, Engelliler Federasyonu ile kadın meclis üyeleri tarafından protesto edildi.

Emine Bulut'un öldürüldüğü Menderes Caddesi'ndeki lokantanın önünde toplanan grup, bir süre Emine Bulut lehine sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan Şule Sepil İçli, kadınların yaşamları boyunca şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını belirterek, yaşamı paylaştıkları kocaların, babaların, ağabeylerin şiddetinin kendilerini yaşamdan kopardığını söyledi.

Gördükleri şiddetin ardından ya öldüklerini ya da engelli kaldıklarını dile getiren İçli, şöyle konuştu:

"Kadın erkek eşitsizliği derinleştikçe kadınlar güç kaybediyor, tehditlere ve risklere daha açık hale geliyor. Aileyi bireylerden üstün gören anlayış, kadınları ailenin ücretsiz işçisi, güvencesiz emekçisi ve zamanla kölesi haline getiriyor. Kadınlara yönelik suçlar, yasaların uygulanmaması ve uluslararası sözleşmelerin ciddiye alınmaması nedeniyle cezasız kalıyor. Öldürülen kadınların isimleri ise gazetelerde tek bir satırda yer bulup unutuluyor. Engelliler Federasyonu kadınları olarak bugün Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'deyiz. Kadınlar olarak yaşam hakkımız için susmayacağız, durmayacağız, yılmayacağız."

Katılımcılar, konuşmanın ardından Emine Bulut'un öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.