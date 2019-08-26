Emine Bulut cinayetine tepki
KARAMAN (AA) – CHP Karaman İl Kadın Kolları üyeleri, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.
Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde konuşan CHP Karaman Kadın Kolları İl Başkanı Gülsen Kayserilioğlu, Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna, her gün korkunç örneklerle tanık olduklarını söyledi.
Her gün onlarca kadının erkek şiddetine maruz kaldığını ifade eden Kayserilioğlu, şunları kaydetti:
"Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz lazım. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki, kimse bu cinayetten kendini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır."
Eyleme CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
-
Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
-
Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu
-
9. Transanatolia Rally Raid yarışında kaza
-
Dünya Motokros Şampiyonası İletişim Sponsorluğu İmza Töreni
-
Akşener'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti
-
Aksaray semaları paraşütçülerle renklendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.